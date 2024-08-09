Германия планирует подать заявку на проведение ОИ-2040

Ранее Берлин и несколько других городов планировали принять Олимпийские игры в 2036 году, но из-за того, что в 2036 году исполнится 100 лет с момента проведения «нацистских» Игр 1936 года в Германии решили отказаться от этой идеи. Проведение Игр в 2040 году приурочат к 50-летию объединения Германии.

«Федеральное правительство отдает предпочтение проведению Игр в Германии в 2040 году — через 50 лет после объединения Германии (в 1990 году). Юбилейный год — это шанс показать, какие ценности отстаивает наша либеральная демократия.



Германия, где недавно прошел чемпионат Европы по футболу среди мужчин, является отличным местом для проведения международных спортивных мероприятий», — приводит слова министра внутренних дел Нэнси Фезер Barrons.

Правительство Германии заявило, что в период с 2024 по 2027 год на поддержку заявки будет выделено около €7 млн.

Напомним, что Мюнхен принимал Олимпийские игры в 1972 году, которые были омрачены терактом. Члены террористической палестинской организации «Черный сентябрь» убили 11 представителей израильской олимпийской сборной (4 тренеров, 5 спортсменов и двоих судей), также погиб один немецкий полицейский.