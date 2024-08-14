Бладцева: «Если бы не судейство, в тройке я бы точно была»

Анжела Бладцева в финале олимпийских соревнований по прыжкам на батуте заняла пятое место, набрав 55,020 балла.
— Но у вас есть понимание, почему в Париже остались без медали?
— В финале не получился первый элемент, и я сбилась, начала торопиться, думала уже лишь о том, как бы поскорее завершить комбинацию. В итоге высота оказалась гораздо ниже, чем стабильно прыгаю, — 15,4, а не 16,5.
— В чем вас превзошла британка Бриони Пейдж, которая и выиграла золото?
— Ее комбинация выше, сложнее. Кажется, и перемещение было лучше. Так что победила заслуженно. А я еще потеряла балл из-за того, что после первой же ошибки испугалась и решила не рисковать, заменила один элемент. Если бы не перестраховалась, думаю, могла бы зацепиться за бронзовую медаль.
— Объясните тем, кто слабо разбирается в батуте, — засудили вас или нет?
— Я верю своим тренерам. А они в один голос говорят, что оценку мне занизили.
— Сильно?
— Если бы не судейство, в тройке я бы точно была. Разумеется, не с золотом и не с серебром. С бронзой.
— Даже при всех минусах вашей программы?
— Да.
— Тогда вдвойне обидно.
— Стараюсь воспринимать философски. Значит, и через это нужно пройти. Сделать выводы и работать еще больше. Чтобы не повторилась история в Париже, когда допустила ошибку в первом элементе и все рассыпалось. Главное во время выступления — сохранять хладнокровие. Не паниковать, если вдруг что-то пошло не так, включать голову, следить за оставшейся частью комбинации.
— Это можно натренировать?
— Конечно. Как раз над этим сейчас и работаем, — приводит слова Бладцевой «Спорт-Экспресс».
Золото завоевала британская прыгунья Бриони Пейдж. 33-летняя спортсменка набрала 56,480 балла и с третьей попытки сумела стать олимпийской чемпионкой. До этого у нее была бронза Игр в Токио и серебро Рио-2016. Серебро досталось 19-летней Виолетте Бордиловской из Беларуси.