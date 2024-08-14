Российский каноист рассказал о встречах с украинцами на ОИ-2024

Как рассказал российский каноист Алексей Коровашков, украинские и российские спортсмены старались не замечать друг друга на Олимпийских играх в Париже.
«Пересекались c украинскими гребцами на соревнованиях. Глаза в пол — что они, что мы — и мимо проходили, чтобы не было конфликтов и провокаций», — цитирует Коровашкова «Матч ТВ».
Коровашков на Олимпиаде в Париже выступал в паре с Захаром Петровым. Они заняли четвертое место в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров, отстав от третьего места на 0,09 секунды.
Ранее российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала, что старалась с украинцами не разговаривать, чтобы не поднимать больные темы. «Проходим мимо. Мы-то все время пересекаемся — в столовой, еще где-то. Но никто друга друга не провоцировал — ни на разговоры, ни на конфликты», — поделилась она.
Церемония закрытия XXXIII Олимпийских игр в Париже состоялась 11 августа на стадионе «Стад де Франс».