Российский каноист рассказал о встречах с украинцами на ОИ-2024

Ранее российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала, что старалась с украинцами не разговаривать, чтобы не поднимать больные темы. «Проходим мимо. Мы-то все время пересекаемся — в столовой, еще где-то. Но никто друга друга не провоцировал — ни на разговоры, ни на конфликты», — поделилась она.