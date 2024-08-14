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Российский каноист рассказал о встречах с украинцами на ОИ-2024

Алексей Коровашков заявил, что прятал глаза перед украинцами на XXXIII Олимпийских играх в Париже.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал российский каноист Алексей Коровашков, украинские и российские спортсмены старались не замечать друг друга на Олимпийских играх в Париже.

«Пересекались c украинскими гребцами на соревнованиях. Глаза в пол — что они, что мы — и мимо проходили, чтобы не было конфликтов и провокаций», — цитирует Коровашкова «Матч ТВ».

Коровашков на Олимпиаде в Париже выступал в паре с Захаром Петровым. Они заняли четвертое место в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров, отстав от третьего места на 0,09 секунды.

Ранее российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала, что старалась с украинцами не разговаривать, чтобы не поднимать больные темы. «Проходим мимо. Мы-то все время пересекаемся — в столовой, еще где-то. Но никто друга друга не провоцировал — ни на разговоры, ни на конфликты», — поделилась она.

Церемония закрытия XXXIII Олимпийских игр в Париже состоялась 11 августа на стадионе «Стад де Франс».