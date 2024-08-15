В МОК объяснили, почему Кремлев не сможет возглавить организацию

В пресс-службе организации сообщили, что желающие выдвинуть свою кандидатуру на пост президента МОК должны успеть это сделать не позднее 15 сентября 2024 года. При этом они обязательно должны быть членами организации, тогда как Кремлев на данный момент таковым не является.
На прошлой неделе глава МОК Томас Бах объявил, что не будет переизбираться на новый срок и покинет свой пост в следующем году. Он возглавил организацию в сентябре 2013 года. После этого россиянин Умар Кремлев заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы МОК. Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025 года.
В июне 2023 года МОК исключил IBA з числа признанных международных спортивных федераций. Это решение было принято на основе многолетних проблем с управлением, прозрачностью и судейством внутри IBA, что привело к утрате доверия к организации со стороны МОК.
Умар Кремлев возглавил IBA в декабре 2020 года. Ранее он занимал должность генерального секретаря Федерации бокса России.