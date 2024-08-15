В МОК объяснили, почему Кремлев не сможет возглавить организацию

На прошлой неделе глава МОК Томас Бах объявил, что не будет переизбираться на новый срок и покинет свой пост в следующем году. Он возглавил организацию в сентябре 2013 года. После этого россиянин Умар Кремлев заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы МОК. Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025 года.