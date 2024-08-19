К Паралимпиаде в Париже допустили 90 спортсменов из России

XVII летние Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Глава ПКР Павел Рожков заявил, что 90 российских спортсменов допущены к Играм в Париже, однако по четверым из них возникли вопросы.
«Мы три месяца назад подали заявку на 305 человек, не было ясно, кто пройдет отбор. Практически на всех пришли подтверждения, были отказы по 17 людям, одного отстояли. Почти никто из основных спортсменов не попал в их число. Нам было несложно формировать команду. Делегация — 153 человека, в нее входят 90 спортсменов и два ведущих. До конца неясно по четверым спортсменам. Они все прошли проверку на нейтральность, но возникли вопросы, работаем с посольством, с МПК, чтобы получить ответ», — заявил Павел Рожков.
«На всех предыдущих Играх у паралимпийской сборной России не было медального плана. Они не считают себя людьми с ограничениями, но все равно все, включая руководство страны, говорили, что главное — это выступить достойно. У почетного президента Паралимпийского комитета России Владимира Лукина, возглавлявшего организацию 20 лет, есть афоризм: “Мы медали не считаем, мы их завоевываем”, — добавил глава ПКР.
По словам Павла Рожкова, почти в полном составе спортсмены из России будут представлены в соревнованиях по легкой атлетике и в плавании, немного усеченный состав в настольном теннисе, по два человека в паратхэквондо и триатлоне. Не хватило времени пройти квалификацию в остальных видах.