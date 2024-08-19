К Паралимпиаде в Париже допустили 90 спортсменов из России

«Мы три месяца назад подали заявку на 305 человек, не было ясно, кто пройдет отбор. Практически на всех пришли подтверждения, были отказы по 17 людям, одного отстояли. Почти никто из основных спортсменов не попал в их число. Нам было несложно формировать команду. Делегация — 153 человека, в нее входят 90 спортсменов и два ведущих. До конца неясно по четверым спортсменам. Они все прошли проверку на нейтральность, но возникли вопросы, работаем с посольством, с МПК, чтобы получить ответ», — заявил Павел Рожков.