Глава ОКР: В сжатые сроки вернем россиян на международные старты

«Мы приняли участие в подписаниях соглашений с федерациями о подготовке резерва. Мы провели большую работу во всех сферах, чтобы определить направления работы в вопросе подготовки резерва. Понятное дело, что на текущий момент взаимоотношения с МОК достаточно напряжённые. Но мы знаем, что ничто не вечно и любые сложности, особенно крупные конфликты, решаются с помощью культуры и спорта. Нейтральные контакты с МОК никуда не делись. Как только внешнеполитический фон позволит, мы сможем в сжатые сроки решить вопрос о выступлении наших спортсменов в мероприятиях», — приводит слова Позднякова «Матч ТВ».