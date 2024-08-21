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Глава ОКР: В сжатые сроки вернем россиян на международные старты

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что вопрос о возвращении российских спортсменов на международные соревнования будет решен, как только позволит внешнеполитическая обстановка.

Источник: РИА "Новости"

В Олимпийских играх в Париже приняли участие 15 российских спортсменов, которые выступали в нейтральном статусе и завоевали одну медаль: в женском парном турнире по теннису Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами.

«Мы приняли участие в подписаниях соглашений с федерациями о подготовке резерва. Мы провели большую работу во всех сферах, чтобы определить направления работы в вопросе подготовки резерва. Понятное дело, что на текущий момент взаимоотношения с МОК достаточно напряжённые. Но мы знаем, что ничто не вечно и любые сложности, особенно крупные конфликты, решаются с помощью культуры и спорта. Нейтральные контакты с МОК никуда не делись. Как только внешнеполитический фон позволит, мы сможем в сжатые сроки решить вопрос о выступлении наших спортсменов в мероприятиях», — приводит слова Позднякова «Матч ТВ».

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

«На текущий момент задача ОКР сохранить свои позиции, не ухудшить ситуацию. Как вы знаете, членство ОКР временно приостановлено, и эта ситуация дает возможность обеим сторонам не делать скоропалительных движений и подготовиться к полноценному восстановлению отношений. В текущих обстоятельствах я доволен нынешним уровнем взаимоотношений, он носит неформальный характер, но тот опыт, который наша организация имеет по преодолению кризисов с коллегами, позволит нам в сжатые сроки вернуться на правильную траекторию», — добавил глава ОКР.

Большинство российских спортсменов с февраля 2022 года не выступают на международных соревнованиях. Некоторые федерации допускают россиян на турниры в нейтральном статусе, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета.