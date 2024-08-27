Губерниев назвал отказ атлетов от ОИ непростительной ошибкой

Дмитрий Губерниев заявил в своем телеграм-канале о том, что считает отказ российских спортсменов ехать на Игры в Париже непростительной ошибкой.
«В общем, резюме понятное: кто из спортсменов мог поехать на Олимпиаду в Париж и не поехал — совершил непростительную ошибку! Может быть, главную ошибку в своей спортивной жизни. Эх, пловцы и другие, — я ж вам говорил… И большие начальники (и самый большой) тоже говорили… Решать должны были спортсмены — а в итоге решали другие дяденьки и тетеньки… Гора родила мышь», — написал журналист.
Ранее Губерниев рассказал, что принявшие участие в Олимпиаде россияне прошли огромный путь. «Меня учили, что быть финалистом Олимпиады — гордо, быть призером — очень круто, а стать олимпийским чемпионом — вписать свое имя в историю спорта на века», — добавил он.
11 августа в Париже завершились летние Олимпийские игры. На турнире выступили 15 российских атлетов в нейтральном статусе. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер смогли завоевать медаль, став вторыми в женском парном разряде.