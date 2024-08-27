Губерниев назвал отказ атлетов от ОИ непростительной ошибкой

«В общем, резюме понятное: кто из спортсменов мог поехать на Олимпиаду в Париж и не поехал — совершил непростительную ошибку! Может быть, главную ошибку в своей спортивной жизни. Эх, пловцы и другие, — я ж вам говорил… И большие начальники (и самый большой) тоже говорили… Решать должны были спортсмены — а в итоге решали другие дяденьки и тетеньки… Гора родила мышь», — написал журналист.