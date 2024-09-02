Путин: Участие трансгендеров напрочь убивает женский спорт

«Это вообще несправедливо. Это чушь, бред. Они просто убивают напрочь женский спорт. Ведь любой мужчина может просто объявить себя женщиной и выступить в любом виде спорта. Не дав никаких шансов женщинам занимать призовые, тем более первые, места», — заявил Путин в кызылской школе № 20.