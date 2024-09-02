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Путин: Участие трансгендеров напрочь убивает женский спорт

Об этом президент России заявил на открытом уроке «Разговор о важном» в одной из школ Кызыла.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что участие трансгендеров* в женских соревнованиях напрочь убивает женский спорт.

«Это вообще несправедливо. Это чушь, бред. Они просто убивают напрочь женский спорт. Ведь любой мужчина может просто объявить себя женщиной и выступить в любом виде спорта. Не дав никаких шансов женщинам занимать призовые, тем более первые, места», — заявил Путин в кызылской школе № 20.

Ранее Владимир Путин заявил, что руководство Международного олимпийского комитета под влиянием Запада и США грубо попирает олимпийские идеалы и несправедливо относится к российским спортсменам.

* ЛГБТ является запрещенной организацией на территории РФ.