Макрон был освистан во время церемонии закрытия Паралимпиады

Церемония закрытия Паралимпиады прошла накануне на стадионе «Стад де Франс». Свист на трибунах раздался после того, как диктор представил Макрона и главу Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса.
Отмечается, что такая реакция местных зрителей связана с напряженной внутриполитической ситуацией в стране. На минувших выходных тысячи французов вышли на демонстрации в разных регионах страны в знак протеста против назначения премьер-министром Мишеля Барнье.
Ранее Макрона освистывали и во время Олимпийских игр в Париже, а также во время Кубка мира по регби, который прошел во Франции в прошлом году.
Макрон является президентом Франции с 2017 года. В апреле 2022 года он был переизбран на второй срок, победив свою соперницу Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов.