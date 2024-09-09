Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон был освистан во время церемонии закрытия Паралимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон был освистан во время церемонии закрытия Паралимпийских игр в Париже. Об этом сообщает CNEWS.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Церемония закрытия Паралимпиады прошла накануне на стадионе «Стад де Франс». Свист на трибунах раздался после того, как диктор представил Макрона и главу Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса.

Отмечается, что такая реакция местных зрителей связана с напряженной внутриполитической ситуацией в стране. На минувших выходных тысячи французов вышли на демонстрации в разных регионах страны в знак протеста против назначения премьер-министром Мишеля Барнье.

Ранее Макрона освистывали и во время Олимпийских игр в Париже, а также во время Кубка мира по регби, который прошел во Франции в прошлом году.

Макрон является президентом Франции с 2017 года. В апреле 2022 года он был переизбран на второй срок, победив свою соперницу Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов.