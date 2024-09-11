В Госдуме заявили о готовности принять спортсменов из Украины

«Подобные случаи свидетельствуют об ограничении прав спортсменов на Украине. Ограничение по выезду, по документам. Зная, что кто-то куда-то собрался, там это сразу же отслеживают. Поэтому, не удивляюсь, что людям приходится вот таким образом покидать страну. Конечно, это абсурд. Европейскому сообществу стоит призадуматься об этом. Потому что, это ненормально. Но сами украинские спортсмены никогда не признаются в том, что их права ограничены. Они живут там, выполняя определенные запросы общества, политиков и руководителей. За примером далеко ходить не надо, вспомните, как украинский паралимпиец Александр Литвиненко оскорбил россиянина Евгения Торсунова», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».