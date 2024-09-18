Матыцин: некоторые кандидаты на пост главы МОК уважают Россию

«Человеческий фактор и роль личности в истории остаются неизменными. Руководитель МОК будет в значительной мере влиять на международную спортивную повестку в ближайшие восемь лет. Отрадно, что в списке кандидатов есть те, кто с уважением относится к России и понимает её значимость для стабильного развития мирового спорта.



Нам надо самим понимать и транслировать это понимание в международное сообщество, что Россия — один из центров развития мирового спорта. Один из центров по созданию новых форматов, новых стандартов в спорте. Мы это доказали на протяжении последних десятилетий, организовав у себя все крупнейшие международные спортивные соревнования. Все они были признаны лучшими в истории — и чемпионат мира, и Олимпийские игры, и Универсиады. И Россия — один из созидателей многополярного спортивного мира.



На основе этого принципа, безусловно, надо выстраивать отношения и восстанавливать взаимодействие с международными федерациями, продолжать диалог в рамках БРИКС, ШОС и СНГ. Есть поручение президента России, чтобы этот формат стал одним из главных в нашей спортивной деятельности», — сказал Матыцин.