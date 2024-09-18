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Матыцин: некоторые кандидаты на пост главы МОК уважают Россию

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин высказался о кандидатах на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Человеческий фактор и роль личности в истории остаются неизменными. Руководитель МОК будет в значительной мере влиять на международную спортивную повестку в ближайшие восемь лет. Отрадно, что в списке кандидатов есть те, кто с уважением относится к России и понимает её значимость для стабильного развития мирового спорта.

Нам надо самим понимать и транслировать это понимание в международное сообщество, что Россия — один из центров развития мирового спорта. Один из центров по созданию новых форматов, новых стандартов в спорте. Мы это доказали на протяжении последних десятилетий, организовав у себя все крупнейшие международные спортивные соревнования. Все они были признаны лучшими в истории — и чемпионат мира, и Олимпийские игры, и Универсиады. И Россия — один из созидателей многополярного спортивного мира.

На основе этого принципа, безусловно, надо выстраивать отношения и восстанавливать взаимодействие с международными федерациями, продолжать диалог в рамках БРИКС, ШОС и СНГ. Есть поручение президента России, чтобы этот формат стал одним из главных в нашей спортивной деятельности», — сказал Матыцин.

В понедельник, 16 сентября, был объявлен список кандидатов на пост президента МОК. В него вошли семь человек: глава World Athletics британец Себастьян Коу, испанец Хуан Антонио Самаранч‑младший, представительница Зимбабве Кирсти Ковентри, швед Йохан Элиаш, француз Давид Лапартьян, японец Моринари Ватанабэ и принц Иордании Фейсал аль‑Хусейн.

Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025 года в Афинах. Действующий глава МОК Томас Бах ранее объявил, что не будет переизбираться на новый срок. Он возглавляет организацию с 2013 года.