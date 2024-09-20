Поздняков — о выборах главы МОК: Главное — это смена лидерства

В число претендентов на пост президента МОК вошли глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций британец Себастьян Коу, президент Международной федерации гимнастики японец Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедистов француз Давид Лапартьян, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда швед Йохан Элиаш, вице-президент Международного олимпийского комитета испанец Хуан Антонио Самаранч — младший, член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн из Иордании, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию представительница Зимбабве Кирсти Ковентри.
По словам президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, каждый из кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета имеет положительные и негативные качества, но самым важным моментом в этой ситуации является смена лидерства в организации.
«Я знаком со всеми участниками предвыборного марафона. Каждый из них имеет свои положительные и негативные качества в оценке перспектив восстановления взаимоотношений между МОК и ОКР. Для меня самое важное, что выборы состоятся, будет смена лидерства в МОК. Пожалуй, это является наиболее позитивным фактором, в который мы надеемся и верим», — приводит слова Позднякова ТАСС.
Действующий глава МОК немец Томас Бах в следующем году оставит свой пост в связи с истечением срока полномочий. Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025 года в Греции, в должность избранный глава олимпийского комитета вступит в июне.