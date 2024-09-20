Поздняков — о выборах главы МОК: Главное — это смена лидерства

«Я знаком со всеми участниками предвыборного марафона. Каждый из них имеет свои положительные и негативные качества в оценке перспектив восстановления взаимоотношений между МОК и ОКР. Для меня самое важное, что выборы состоятся, будет смена лидерства в МОК. Пожалуй, это является наиболее позитивным фактором, в который мы надеемся и верим», — приводит слова Позднякова ТАСС.