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Томас Бах: Мое решение отвечает интересам олимпийского движения

Президент Международного олимпийского комитета прокомментировал свое решение покинуть занимаемую должность в 2025 году.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Глава МОК Томас Бах заявил, что действует в интересах организации, оставляя руководящий пост. 10 августа немец объявил о грядущем уходе с поста главы организации. 70-летний функционер решил не продлевать полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией.

«Дух единства и солидарности будет по-прежнему важен при построении устойчивого и инклюзивного спортивного будущего в Северной и Южной Америке, потому что времена меняются. Вот почему я глубоко убеждён, что моё решение подготовить почву для вступления в должность нового президента Международного олимпийского комитета отвечает наилучшим интересам нашего любимого олимпийского движения. Поскольку вы смотрите в будущее, я прошу вас предоставить моему преемнику тот же дух солидарности и дружбы, которым мне так посчастливилось наслаждаться на протяжении многих лет», — приводит слова Баха ТАСС.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года. Выборы нового главы организации пройдут в Греции, в должность избранный глава олимпийского комитета вступит в июне 2025 года.

На пост президента МОК выдвинуты семь кандидатов. В список вошли глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу, вице-прездент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри, президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, а также глава Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн.