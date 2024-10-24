Шветский: мой метод восстановления атлетов запретили после Сочи

«Поиском методов и средств восстановления спортсменов занимается весь мир. Часть из них запрещают, часть становятся легальными. Но, как показывает практика, в последнее время запрещают все российское. И это становится навязчивой идеей и средством манипуляций для людей в международном спорте, которые пишут правила игры.



Разумеется, и мне в свое время было интересно найти собственный уникальный способ восстановления спортсменов, профилактики травматизма, заболеваемости и внезапной смерти на фоне нефизиологичных нагрузок. Ведь все это делается для сохранения максимального тренированного навыка у атлетов. Я нашел этот способ, используя инертную часть воздуха. И, к сожалению, эту разработку запретили сразу же после Олимпиады в Сочи.



Меня стали обвинять в том, что после запрета ксенона я продолжил применять его у спортсменов. И что делал это якобы в Сочи-2014, аргументируя обвинения вышедшими после 2014 года моими научными статьями и патентами. Ксенон вошел в запрещенные субстанции ВАДА с 2015 года, гораздо позже наших открытых исследований, доступом к которым так ловко воспользовались мои обвинители. Извините, но закон не имеет обратной силы. Мы уважаем правила игры и поэтому прекратили применять ксенон у спортсменов, перенеся вектор изучения его использования для адаптации астронавтов на космической станции», — написал Шветский.