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Бах объяснил, почему МОК отстранил Олимпийский комитет России

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил причины, по которым было приостановлено членство Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Сегодня Бах выступил с речью на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

«Отстранение ОКР было неизбежно, потому что ОКР и следующие за ним спортивные организации занимались деятельностью на территории Украины. И объявили, что спортивные организации и спортсмены на этой территории теперь под их юрисдикцией. И это нарушение Олимпийской хартии. 55 конфликтов происходят в мире. Такая аннексия одним комитетом спорта другой страны не происходила ни в одной», — сказал Бах.

В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.