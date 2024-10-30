Бах объяснил, почему МОК отстранил Олимпийский комитет России

«Отстранение ОКР было неизбежно, потому что ОКР и следующие за ним спортивные организации занимались деятельностью на территории Украины. И объявили, что спортивные организации и спортсмены на этой территории теперь под их юрисдикцией. И это нарушение Олимпийской хартии. 55 конфликтов происходят в мире. Такая аннексия одним комитетом спорта другой страны не происходила ни в одной», — сказал Бах.