Журова призвала кандидата в главы МОК вернуть медали ОИ-1980

«Коу последователен в своих заявлениях. Это позиция англо-саксонского мира. С другой стороны, Коу завоевал олимпийские медали на Играх 1980 года в Москве. Почему он об этом забывает? Забывает о том, как его и вообще всех британских спортсменов гостеприимно встречали в нашей стране. Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию, пусть вернёт медали, которые выиграл на Олимпиаде-1980. Но он не сделает этого, не сдаст медали.



Мне очень жаль российскую лёгкую атлетику. Коу хочет отстрелить нашу лёгкую атлетику, убить её, а это очень медалеёмкий вид спорта. Длительное отстранение российских легкоатлетов влияет и на массовость вида спорта. Когда идёт такой шлейф за видом спорта, родители будут думать, а зачем вообще отдавать ребенка в лёгкую атлетику. Всеми последними решениями и заявлениями Коу пытается сделать лёгкую атлетику непопулярной в России. А это вообще неприемлемо.



Такое резкое заявление о недопуске россиян даже в нейтральном статусе будет в минус Коу на выборах президента МОК. Наверное, он думает, что его больше поддержат после таких слов о России. Поверьте, всё будет как раз наоборот. Многие страны скажут, а что это за кровожадный человек, который ставит во главу не спорт, а русофобские настроения», — сказала Журова.