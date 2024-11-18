Министр спорта рассказал, когда Россия выплатит долг ВАДА

В январе 2019 года ВАДА сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. После получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением ВАДА обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS 17 декабря 2020 года смягчил санкции ВАДА и сократил отстранение до двух лет.