Министр спорта рассказал, когда Россия выплатит долг ВАДА

«Диалог идет, деньги есть, пробный платеж в июне был проведен с огромным трудом. Все будет зависеть от позиции ВАДА по отношению к РУСАДА», — приводит слова Дегтярева РИА Новости.
Ранее появлялась информация, что Россия не внесла взносы в ВАДА за текущий год на сумму 1 335 860 долларов. Также за РФ числится долг в 1 213 786 долларов за 2023 год.
В январе 2019 года ВАДА сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. После получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением ВАДА обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS 17 декабря 2020 года смягчил санкции ВАДА и сократил отстранение до двух лет.
Действие санкций завершилось в декабре 2022 года. ПрезидентВАДА Витольд Банька заявил, что РУСАДА не будет автоматически восстановлено в статусе соответствия кодексу ВАДА, поскольку РУСАДА не соответствует кодексу организации, в том числе из-за того, что Всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.
Также 18 ноября министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о начале процесса сближения с МОК в вопросе участия российских спортсменов в международных соревнованиях.