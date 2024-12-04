Роднина: Все идет к тому, что Россию допустят на ОИ-2026

«Здорово, что возвращают наших тяжелоатлетов, пловцов, что они будут встречаться с конкурентами не в интернете, а на крупнейших международных соревнованиях, как и раньше. Можно назвать это новогодними подарками. Шаги этих федераций в сторону России обнадеживают. Это сигналы о скором возвращении России и в других видах спорта, ведь многие международные федерации принимали решение об отстранении россиян под давлением. Они делали это не столько против своей воли, сколько против здравой логики», — передает слова Родниной Metaratings.ru.