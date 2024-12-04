Роднина: Все идет к тому, что Россию допустят на ОИ-2026

4 декабря глава IWF заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международную арену.
«Здорово, что возвращают наших тяжелоатлетов, пловцов, что они будут встречаться с конкурентами не в интернете, а на крупнейших международных соревнованиях, как и раньше. Можно назвать это новогодними подарками. Шаги этих федераций в сторону России обнадеживают. Это сигналы о скором возвращении России и в других видах спорта, ведь многие международные федерации принимали решение об отстранении россиян под давлением. Они делали это не столько против своей воли, сколько против здравой логики», — передает слова Родниной Metaratings.ru.
«Думаю, все потихоньку идет к тому, что и в зимних видах допустят нас, в том числе и на Олимпийские игры 2026 года. Конкуренты просто соскучились уже по российским спортсменам. Они действительно не могут без нас, поэтому начинают возвращать сейчас. Без наших атлетов не хватает конкуренции в мире, поэтому падают телевизионные рейтинги соревнований, у рекламодателей снижается интерес», — добавила Роднина.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Решение о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2026 года будет принято не ранее февраля-марта 2025 года.