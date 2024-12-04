Глава IWF заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов

«Сегодня, 4 декабря, на конгрессе IWF, проходящем в Бахрейне, президент IWF Мохаммед Джалуд поздравил Дмитрия Василенко с избранием на пост президента ФТАР и публично заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международную арену. Завтра, 5 декабря, будет разработана дорожная карта по допуску российских тяжелоатлетов на чемпионат Европы и первенство мира 2025 года», — говорится в заявлении ФТАР.