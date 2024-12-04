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Глава IWF заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов

ФТАР: в IWF заявили о скором возвращении россиян на международную арену.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) Мохаммед Джалуд публично заявил о скором возвращении россиян на международную арену, говорится в Telegram-канале Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

«Сегодня, 4 декабря, на конгрессе IWF, проходящем в Бахрейне, президент IWF Мохаммед Джалуд поздравил Дмитрия Василенко с избранием на пост президента ФТАР и публично заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международную арену. Завтра, 5 декабря, будет разработана дорожная карта по допуску российских тяжелоатлетов на чемпионат Европы и первенство мира 2025 года», — говорится в заявлении ФТАР.