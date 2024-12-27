Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме отозвали законопроект о присяге для спортсменов

В Госдуме РФ отозвали межфракционный законопроект, обязывающий спортсменов национальных сборных команд приносить присягу и знать российский гимн. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 24 июля. Он предлагал внести в закон «О физической культуре и спорте» обязательное знание гимна РФ для спортсменов и введение «Присяги спортсмена» для кандидатов в сборные команды России.

По мнению авторов нововведений, это позволило бы «объединить российское спортивное движение, укрепить его верность спортивным принципам и своей стране, подчеркнуть ответственность и важнейший характер деятельности спортсменов — кандидатов и членов сборных команд РФ, которую они осуществляют в интересах России».

В качестве его инициаторов ранее выступали члены комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев, Антон Шипулин, Амир Хамитов, Сергей Бурлаков, Рима Баталова и Рустам Калимуллин. Эти же депутаты 17 декабря попросили отозвать данный законопроект.