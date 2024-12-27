В Госдуме отозвали законопроект о присяге для спортсменов

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 24 июля. Он предлагал внести в закон «О физической культуре и спорте» обязательное знание гимна РФ для спортсменов и введение «Присяги спортсмена» для кандидатов в сборные команды России.
По мнению авторов нововведений, это позволило бы «объединить российское спортивное движение, укрепить его верность спортивным принципам и своей стране, подчеркнуть ответственность и важнейший характер деятельности спортсменов — кандидатов и членов сборных команд РФ, которую они осуществляют в интересах России».
В качестве его инициаторов ранее выступали члены комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев, Антон Шипулин, Амир Хамитов, Сергей Бурлаков, Рима Баталова и Рустам Калимуллин. Эти же депутаты 17 декабря попросили отозвать данный законопроект.