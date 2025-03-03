Стал известен слоган зимних Олимпийских игр 2026 года

В качестве слогана выбрано словосочетание «It's your vibe», что в переводе с английского означает «Это твоя атмосфера». Первые две буквы слогана — отсылка к Италии, стране-хозяйке соревнований.
Отмечается, что оргкомитет «Милан-Кортина-2026» начал мировое турне в формате культурно-образовательных мероприятий в разных странах мира, с помощью которых Олимпийские игры представят широкой публике.
В 2014 году в Сочи организаторы Игр в Сочи остановили свой выбор на фразе «Жаркие. Зимние. Твои». В южнокорейском Пхенчхане слоганом зимних Олимпийских игр стали слова «Объединяющая страсть». А слова «Вместе ради общего будущего» стали официальным девизом зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Ожидается, что российские атлеты на этом соревновании выступят под нейтральным флагом.
Зимние Олимпийские игры начали проводиться с 1924 года. До 1992 года зимняя Олимпиада проводилась в те же годы, что и летняя. С 1994 года зимние Олимпийские игры стали проводиться после летних со сдвигом в 2 года. Италия примет зимнюю Олимпиаду в третий раз в истории — ранее Игры проходили в Кортина-д’Ампеццо в 1956 году и в Турине в 2006-м.