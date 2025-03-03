Стал известен слоган зимних Олимпийских игр 2026 года

Зимние Олимпийские игры начали проводиться с 1924 года. До 1992 года зимняя Олимпиада проводилась в те же годы, что и летняя. С 1994 года зимние Олимпийские игры стали проводиться после летних со сдвигом в 2 года. Италия примет зимнюю Олимпиаду в третий раз в истории — ранее Игры проходили в Кортина-д’Ампеццо в 1956 году и в Турине в 2006-м.