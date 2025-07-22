Катар подтвердил намерение бороться за проведение ОИ-2036

Национальный олимпийский комитет Катара подтвердил свое участие в переговорах с Международным олимпийским комитетом (МОК) в рамках процесса выборов нового города-организатора Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года.
«Мы верим в силу спорта, сближающего людей и культуры, расширяющего возможности отдельных личностей и раскрывающего человеческий потенциал, особенно среди молодежи. Наше участие в продолжающемся диалоге о проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в 2036 году отражает национальное видение, которое рассматривает спорт как движущую силу развития и платформу для укрепления взаимопонимания и мира между народами. Сейчас у нас готово 95% необходимой спортивной инфраструктуры для проведения Игр, и у нас есть комплексный национальный план по обеспечению стопроцентной готовности всех объектов», — заявил глава НОК Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани.
Катар может стать первой страной на Ближнем Востоке, получившей право на проведение Олимпийских игр. В 2022 году страна принимала чемпионат мира по футболу, всего на территории страны за 10 лет прошли шесть мировых первенств по олимпийским дисциплинам.
В настоящий момент есть еще четыре подтвержденные заявку. За право принять Олимпиаду будут бороться будущая столица Индонезии Нусантара, турецкий Стамбул, индийский Ахмедабад и столица Чили Сантьяго.
Летние Олимпийские игры 2028 пройдут в Лос-Анджелесе, а 2032 года — в австралийском Брисбене.