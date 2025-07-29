Любимые кроссовки звезд спорта — что предпочитают Шарапова, Мбаппе и другие

Для спортсменов кроссовки — это не просто обувь. Это часть их профессиональной истории, инструмент на грани искусства и технологии, способ самовыражения и даже повод для ностальгии. Звёзды спорта часто участвуют в разработке своих моделей, вкладывая в них не только требования к функциональности, но и личные смыслы: от детских воспоминаний до цветов, ассоциирующихся с важными этапами карьеры.
В этом тексте — подборка кроссовок и бутс, которые действительно важны для известных атлетов. Мы расскажем, как Новак Джокович, Килиан Мбаппе, Майкл Джордан, Криштиану Роналду и другие великие спортсмены выбрали (или даже создали) свои пары, и почему они стали культовыми.
Новак Джокович (теннис) — ASICS Court FFTM 3 Novak
Кроссовки Asics Court FF 3 Novak созданы с учётом особенностей игры Новака Джоковича — особенно его фирменного замаха в момент приземления. Благодаря расширенной площади подошвы они обеспечивают устойчивость при приземлении и снижают нагрузку на суставы, что позволяет игроку направить максимум энергии в следующий удар. Эти кроссовки помогают быстрее восстанавливаться после каждого движения и лучше контролировать баланс на корте.
В модели используется целый набор технологичных решений: дышащий верх с системой поддержки Dynawrap, амортизирующая пена FlyteFoam, износостойкая подошва из материала AHARPLUS и усиленная передняя часть для гибкости и манёвренности. Лёгкость, комфорт и надёжная фиксация делают Court FF 3 отличным выбором как для профессионалов, так и для тех, кто стремится к уверенной и стабильной игре.
Килиан Мбаппе (футбол) — Nike Mercurial Mbappe Rosa
Килиан Мбаппе вдохновился на создание своей коллекции бутс Nike Mercurial Rosa ещё в детстве. Когда ему было 10 лет, он впервые увидел розовые бутсы на ногах Франка Рибери — тогдашнего полузащитника «Баварии». Модель настолько поразила юного Мбаппе, что он уговорил родителей купить её в обмен на хорошее поведение и успехи в школе. Спустя годы мечта обрела новый смысл: в 2020 году Мбаппе сам участвовал в разработке дизайна бутс вместе с Nike. Он вспоминал, как сильно хотел розовую пару и как горд тем, что теперь может играть в собственных именных бутсах на главной арене — финале Лиги чемпионов.
Модель Nike Mercurial Mbappe Rosa, также известная как «Pink Panther», была выпущена в нескольких вариантах: Superfly, Vapor Elite и Superfly Academy. В бутсах цвета фуксии с белыми и серебристыми деталями Мбаппе вышел на поле в финале ЛЧ против «Баварии». Легкая конструкция, хромированная подошва и инициалы футболиста на стельке подчёркивали индивидуальность пары. В комплект к бутсам прилагался стильный чёрный мешок с карбоновой текстурой и розовым логотипом — всё это подчёркивало, что мечта мальчика превратилась в эксклюзивный футбольный релиз.
Майкл Джордан (баскетбол) — Air Jordan 11
Среди всей линейки именных кроссовок Майкла Джордана особое место занимает Air Jordan 11 — модель, которая считается самой культовой и любимой как самим Джорданом, так и его поклонниками. Особенно известна расцветка «Concord» — в этих чёрно-белых кроссовках Джордан вернулся на площадку после перерыва и сыграл в финале НБА 1995 года. Уникальный дизайн с лакированной кожей, карбоновой вставкой в подошве и воздушной подушкой Air стал революционным для своего времени и быстро завоевал популярность не только в спорте, но и в уличной моде.
Не меньшего внимания заслуживает и модель Air Jordan 3, в которой Джордан выиграл конкурс по броскам сверху в 1988 году и стал MVP Матча всех звёзд. Особенно запомнились расцветки White Cement и Black Cement, ставшие иконами стиля. Эти кроссовки отличались смелым дизайном, технологичными материалами и стали важным шагом в превращении линейки Air Jordan в культурное явление, которое выходит далеко за пределы баскетбольной площадки.
Криштиану Роналду (футбол) — Mercurial Superfly CR7
В 2019 году Nike представили лимитированную версию бутс Mercurial Superfly CR7, созданную в коллаборации с Криштиану Роналду. Эти модели давно стали узнаваемым элементом его образа на поле — их выбирают как профессиональные футболисты, так и любители, вдохновлённые стилем португальской звезды. Версия вызвала особенно бурную реакцию: в день анонса пост Роналду с фото новых бутс собрал свыше 7 миллионов лайков, что сразу сделало модель хитом ещё до поступления в продажу.
Технически бутсы повторяют ключевые характеристики Nike Mercurial Superfly 6, но вся суть — в имидже. Ограниченный тираж, уникальный дизайн и имя CR7 делают эту модель не столько спортивной экипировкой, сколько объектом поклонения для фанатов и ценителей футбольного стиля. Nike вложили максимум усилий в детали, и в результате получилась обувь, в которой эстетика играет не меньшую роль, чем функциональность.
Мария Шарапова (теннис) — Cortez
В 2018 году Мария Шарапова совместно с Nike представила обновлённую версию культовых кроссовок Cortez — модели, популярной с 1970-х годов. Новый дизайн отличался заниженным силуэтом и тёплым карамельным оттенком, вдохновлённым осенними пейзажами Нью-Йорка. По словам Марии, она с детства носила Cortez и сразу согласилась на сотрудничество, когда появилась возможность переосмыслить этот силуэт.
Это уже вторая версия Cortez от Шараповой: ранее она представила пудрово-розовый вариант, который пользовался большим спросом. Теннисистка признавалась, что легко сочетала новую модель как с повседневными образами, так и с вечерними платьями.
Дэвид Бекхэм (футбол) — Predator Accelerator
В 2017 году компания Adidas решила переиздать культовую модель бутс Predator Accelerator, которая в своё время стала знаковой для Дэвида Бекхэма и Зинедина Зидана. Бекхэм, многолетний амбассадор бренда, активно участвовал в создании лимитированной версии, вдохновлённой его карьерными вехами. Оригинальная модель вышла в 1998 году и сопровождала Бекхэма на протяжении большей части его выступлений. В процессе разработки он назвал эти бутсы любимыми и подчеркнул важность красного, белого и чёрного цветов — как символов различных этапов своей футбольной жизни.
Переиздание получилось не только визуально эффектным, но и насыщенным деталями. Полностью белые бутсы из комбинации Primeknit и кожи дополнены светоотражающими тремя полосками, прорезиненными элементами для контроля мяча и вышитыми знаковыми датами голов за «Реал Мадрид» и «ЛА Гэлакси». На пятке каждой пары — фамилия Бекхэма и номер, связанный с одним из клубов: 23, 32 или легендарная семёрка. Эта коллекция стала своеобразной хроникой карьеры футболиста, объединяя в себе ностальгию и современные технологии.
Леброн Джеймс (баскетбол) — Nike LeBron 8 «South Beach»
Леброн Джеймс — не только легенда баскетбола, но и автор одной из самых узнаваемых серий кроссовок от Nike. За годы сотрудничества с брендом он представил множество именных моделей, но особое место в его сердце занимает Nike LeBron 8 «South Beach» — яркая пара, вдохновлённая атмосферой Майами. Эти кроссовки стали символом перехода Леброна в «Майами Хит» и до сих пор считаются одной из самых культовых моделей всей линейки. Яркая расцветка и удачное сочетание дизайна с технологичными материалами сделали их хитом как на площадке, так и за её пределами.
Среди других любимых моделей Джеймса — Nike LeBron 7, отличающиеся классическим баскетбольным силуэтом и хорошей амортизацией, а также более поздние версии — LeBron 17 и 18, каждая из которых включала уникальные детали: будь то расцветка, посвящённая фильму Space Jam, или философские надписи «More Than An Athlete». Первая пара звезды, Nike Air Zoom Generation, давно вошла в историю и стала предметом охоты коллекционеров. Каждая из моделей Леброна — это не просто обувь, а отражение этапов его карьеры и личных смыслов.