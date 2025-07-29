Любимые кроссовки звезд спорта — что предпочитают Шарапова, Мбаппе и другие

Килиан Мбаппе вдохновился на создание своей коллекции бутс Nike Mercurial Rosa ещё в детстве. Когда ему было 10 лет, он впервые увидел розовые бутсы на ногах Франка Рибери — тогдашнего полузащитника «Баварии». Модель настолько поразила юного Мбаппе, что он уговорил родителей купить её в обмен на хорошее поведение и успехи в школе. Спустя годы мечта обрела новый смысл: в 2020 году Мбаппе сам участвовал в разработке дизайна бутс вместе с Nike. Он вспоминал, как сильно хотел розовую пару и как горд тем, что теперь может играть в собственных именных бутсах на главной арене — финале Лиги чемпионов.