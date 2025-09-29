Снуп Догг будет работать на Олимпийских играх 2026 года

Как сообщает пресс-служба телеканала, во время Олимпиады рэпер будет выходить в эфир с ведущим Майком Тирико, а также посещать достопримечательности, соревнования и общаться со спортсменами и их близкими.
"Я очень рад снова быть со своим главным другом Майком Тирико на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане, Кортина. На сцене будет D-O-double-G, и я с нетерпением жду возможности отпраздновать это событие вместе со спортсменами и их семьями.
Олимпиада — это самая большая сцена в мире, и, как всем известно, я за спорт, за объединение людей и за веселье. Я возьму с собой свои пуховики, зимние штаны, горнолыжную маску, коньки (и обязательно буду в зимнем виде), — приводит слова Снуп Догга пресс-служба NBC Sports.
На Олимпийских играх в Париже Снуп Догг стал одним из главных действующих лиц. Музыкант нес олимпийский факел, участвовал в церемонии закрытия Игр, проведении соревнований по брейкингу, который впервые был включен в олимпийскую программу и других мероприятиях.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6-го по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.