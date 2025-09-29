Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снуп Догг будет работать на Олимпийских играх 2026 года

Легендарный американский рэпер Снуп Догг станет обозревателем телеканала NBC на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Как сообщает пресс-служба телеканала, во время Олимпиады рэпер будет выходить в эфир с ведущим Майком Тирико, а также посещать достопримечательности, соревнования и общаться со спортсменами и их близкими.

"Я очень рад снова быть со своим главным другом Майком Тирико на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане, Кортина. На сцене будет D-O-double-G, и я с нетерпением жду возможности отпраздновать это событие вместе со спортсменами и их семьями.

Олимпиада — это самая большая сцена в мире, и, как всем известно, я за спорт, за объединение людей и за веселье. Я возьму с собой свои пуховики, зимние штаны, горнолыжную маску, коньки (и обязательно буду в зимнем виде), — приводит слова Снуп Догга пресс-служба NBC Sports.

На Олимпийских играх в Париже Снуп Догг стал одним из главных действующих лиц. Музыкант нес олимпийский факел, участвовал в церемонии закрытия Игр, проведении соревнований по брейкингу, который впервые был включен в олимпийскую программу и других мероприятиях.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6-го по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.