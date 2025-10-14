CAS отклонил апелляцию израильских гимнастов по недопуску к ЧМ

«Первая апелляция, поданная 10 октября, направлена против Международной федерации гимнастики с требованием отменить заявление организации, опубликованное в тот же день, в котором федерация “принимает к сведению” решение Индонезии не выдавать визы израильской делегации. Вторая апелляция, поданная 13 октября, является совместной с шестью израильскими спортсменами, отобравшимися на чемпионат. В этой апелляции требуется, чтобы CAS предписал FIG принять необходимые меры, гарантирующие участие израильтян в чемпионате, или, в качестве альтернативы, перенести или отменить турнир», — говорится в заявлении CAS.