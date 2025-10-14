CAS отклонил апелляцию израильских гимнастов по недопуску к ЧМ

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 19 по 25 октября в Джакарте.
Сборная Израиля входила в число команд, зарегистрированных для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике. В июле представители израильской федерации сообщили, что получили заверения от индонезийских официальных лиц о допуске национальной команды до соревнований. Однако на прошлой неделе старший министр юстиции Юсриль Ихза Махендра заявил, что израильтянам не разрешат въехать в страну на турнир, несмотря на завершение конфликта ХАМАС и Израиля.
В израильской федерации это решение охарактеризовали как «возмутительное» и «угрожающее целостности международного спорта» и пообещали использовать все доступные средства для оспаривания ограничения. Позднее Израиль обратился с апелляцией в CAS.
«Первая апелляция, поданная 10 октября, направлена против Международной федерации гимнастики с требованием отменить заявление организации, опубликованное в тот же день, в котором федерация “принимает к сведению” решение Индонезии не выдавать визы израильской делегации. Вторая апелляция, поданная 13 октября, является совместной с шестью израильскими спортсменами, отобравшимися на чемпионат. В этой апелляции требуется, чтобы CAS предписал FIG принять необходимые меры, гарантирующие участие израильтян в чемпионате, или, в качестве альтернативы, перенести или отменить турнир», — говорится в заявлении CAS.
«Запросы о срочных временных мерах рассматривались заместителем председателя апелляционного арбитражного отделения CAS. Оба запроса были отклонены. Первое производство будет прекращено в связи с отсутствием юрисдикции. Рассмотрение по второй апелляции продолжается», — отмечается в заявлении.
В заявке сборной Израиля на чемпионат мира присутствовал олимпийский чемпион и чемпион мира в вольных упражнениях Артем Долгопят, один из сильнейших спортсменов мира в этой дисциплине на данный момент.