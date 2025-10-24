Стал известен бюджет зимней Олимпиады-2030 во Франции

Для сравнения: бюджет зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина д’Ампеццо оценивается в 1,6 млрд долларов, в то время как расходы на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине составили 3,9 млрд долларов, а на зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане — 2,2 млрд долларов. Самой дорогой зимней Олимпиадой в истории остается Сочи-2014, расходы на которую превысили 50 млрд долларов.