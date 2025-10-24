Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стал известен бюджет зимней Олимпиады-2030 во Франции

Организационный комитет Олимпийских игр 2030 года утвердил бюджет в размере 2,1 млрд евро (2,3 млн долларов). Об этом сообщает Inside the Games.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах. Для Франции это будет четвертая зимняя Олимпиада и первая — после Альбервиля-1992.

26% общей суммы бюджета предстоящей Олимпиады планируется получить из государственной казны: 362 млн евро предоставит государство, а остальную часть внесут регионы Овернь-Рона-Альпы и Прованс-Альпы-Лазурный Берег. Большая часть расходов будет покрыта за счет доходов от продажи прав на трансляции, билетов, лицензирования и спонсорских соглашений.

Для сравнения: бюджет зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина д’Ампеццо оценивается в 1,6 млрд долларов, в то время как расходы на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине составили 3,9 млрд долларов, а на зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане — 2,2 млрд долларов. Самой дорогой зимней Олимпиадой в истории остается Сочи-2014, расходы на которую превысили 50 млрд долларов.

Отмечается, что проект бюджета Олимпиады-2030 еще не вынесен на обсуждение в Национальном собрании, поэтому Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает ждать официальных гарантий от Франции относительно проведения игр.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше