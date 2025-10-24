Стал известен бюджет зимней Олимпиады-2030 во Франции

Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах. Для Франции это будет четвертая зимняя Олимпиада и первая — после Альбервиля-1992.
26% общей суммы бюджета предстоящей Олимпиады планируется получить из государственной казны: 362 млн евро предоставит государство, а остальную часть внесут регионы Овернь-Рона-Альпы и Прованс-Альпы-Лазурный Берег. Большая часть расходов будет покрыта за счет доходов от продажи прав на трансляции, билетов, лицензирования и спонсорских соглашений.
Для сравнения: бюджет зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина д’Ампеццо оценивается в 1,6 млрд долларов, в то время как расходы на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине составили 3,9 млрд долларов, а на зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане — 2,2 млрд долларов. Самой дорогой зимней Олимпиадой в истории остается Сочи-2014, расходы на которую превысили 50 млрд долларов.
Отмечается, что проект бюджета Олимпиады-2030 еще не вынесен на обсуждение в Национальном собрании, поэтому Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает ждать официальных гарантий от Франции относительно проведения игр.