День в истории: 5 января 1996 года был учрежден Паралимпийский комитет России

Паралимпийский комитет России начал свою историю 5 января 1996 года в Тобольске. Он был создан, благодаря объединению неравнодушных к спорту людей с ограниченными возможностями. В этот день на грани стыка двух тысячелетий были подписаны все учредительные документы и принят устав организации.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

До этого момента паралимпийцы выступали в основном через сторонние спортивные организации, а создание комитета позволило систематизировать работу, наладить эффективную подготовку и представление российских спортсменов на международной арене.

Первым президентом стал Александр Неумывакин, глава Всероссийского общества слепых, который заложил основу для признания ПКР Международным паралимпийским комитетом (IPC) уже в том же году.

За 30 лет мир успел увидеть реальные результаты работы комитета. Российские паралимпийские спортсмены — одни из самых успешных в мире. Победы в командных зачетах и личные рекорды в Паралимпийских играх, невероятное количество медалей всех проб, демонстрация реально сильного и дружного сообщества инклюзивных спортсменов — это то, чем однозначно могут гордиться и сами атлеты, и вся страна.

Паралимпийский комитет России — это элемент социальной интеграции людей с ограниченными возможностями, который помогает им не только достигать спортивных высот, но и реализовывать свой потенциал в жизни.