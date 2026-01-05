День в истории: 5 января 1996 года был учрежден Паралимпийский комитет России

За 30 лет мир успел увидеть реальные результаты работы комитета. Российские паралимпийские спортсмены — одни из самых успешных в мире. Победы в командных зачетах и личные рекорды в Паралимпийских играх, невероятное количество медалей всех проб, демонстрация реально сильного и дружного сообщества инклюзивных спортсменов — это то, чем однозначно могут гордиться и сами атлеты, и вся страна.