День в истории: 5 января 1996 года был учрежден Паралимпийский комитет России

До этого момента паралимпийцы выступали в основном через сторонние спортивные организации, а создание комитета позволило систематизировать работу, наладить эффективную подготовку и представление российских спортсменов на международной арене.
Первым президентом стал Александр Неумывакин, глава Всероссийского общества слепых, который заложил основу для признания ПКР Международным паралимпийским комитетом (IPC) уже в том же году.
За 30 лет мир успел увидеть реальные результаты работы комитета. Российские паралимпийские спортсмены — одни из самых успешных в мире. Победы в командных зачетах и личные рекорды в Паралимпийских играх, невероятное количество медалей всех проб, демонстрация реально сильного и дружного сообщества инклюзивных спортсменов — это то, чем однозначно могут гордиться и сами атлеты, и вся страна.
Паралимпийский комитет России — это элемент социальной интеграции людей с ограниченными возможностями, который помогает им не только достигать спортивных высот, но и реализовывать свой потенциал в жизни.