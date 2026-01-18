День в истории: 18 января 1983 года Олимпийский комитет вернул золотые медали Джиму Торпу, отобранные за 70 лет до этого

И только спустя 70 лет олимпийское движение пересмотрело свое решение. Медали вернули посмертно, но именно этот шаг позволил миру вновь увидеть в Торпе того, кем он был — одного из величайших атлетов XX века, человека невероятного таланта и незаслуженно долгой борьбы за свое имя.