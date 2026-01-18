День в истории: 18 января 1983 года Олимпийский комитет вернул золотые медали Джиму Торпу, отобранные за 70 лет до этого

В этот день Олимпийский комитет официально вернул золотые медали легендарному американскому атлету Джиму Торпу — человеку, который в 1912 году покорил Стокгольм, выиграв современное пятиборье и десятиборье. Его достижения тогда назвали беспрецедентными.
Однако уже в 1913 году Торпа лишили обеих наград из-за участия в полупрофессиональном бейсболе — нарушение строгих любительских правил эпохи. Решение вызвало бурю споров, а судьба Торпа стала символом жестокости и несправедливости старой олимпийской системы. Он продолжал карьеру, но признание, которого заслуживал, было утрачено.
И только спустя 70 лет олимпийское движение пересмотрело свое решение. Медали вернули посмертно, но именно этот шаг позволил миру вновь увидеть в Торпе того, кем он был — одного из величайших атлетов XX века, человека невероятного таланта и незаслуженно долгой борьбы за свое имя.