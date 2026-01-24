День в истории: 24 января 1924 года в Шамони открылись первые в истории зимние Олимпийские игры

Французский горный курорт стал ареной, где впервые объединились сильнейшие спортсмены, соревнующиеся не на стадионах, а среди снега и льда. В программу вошли лыжные гонки, фигурное катание, хоккей, прыжки с трамплина, бобслей и еще ряд дисциплин.