День в истории: 24 января 1924 года в Шамони открылись первые в истории зимние Олимпийские игры

24 января 1924 года в Шамони открылись первые в истории зимние Олимпийские игры — событие, положившее начало новой эпохе мирового спорта.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Французский горный курорт стал ареной, где впервые объединились сильнейшие спортсмены, соревнующиеся не на стадионах, а среди снега и льда. В программу вошли лыжные гонки, фигурное катание, хоккей, прыжки с трамплина, бобслей и еще ряд дисциплин.

Атмосфера тех дней была уникальной: вместо привычных арен — деревянные трибуны, вместо современных технологий — чистая энергия энтузиазма. Участники приехали в Шамони ради идеи Олимпизма, которой тогда жила вся спортивная Европа. Ярко проявили себя представители скандинавских стран, задавшие высокую планку в лыжных видах.

Игры 1924 года стали фундаментом, на котором выросли будущие легенды. Шамони превратился в символ рождения зимней Олимпиады — события, которое объединяет мир уже целое столетие.