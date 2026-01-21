В России официально покажут Олимпийские игры-2026

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев рассказал, где в России будет транслироваться зимняя Олимпиада-2026.
«В России покажут зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии, их можно будет посмотреть в Okko — одном из крупнейших стриминговых сервисов стране. Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи, на любом устройстве», — заявил Дегтярев.
На Okko, по словам Дегтярева, будут доступны церемонии открытия и закрытия Олимпиады, а также все спортивные соревнования, включая финальные этапы. Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи на любом устройстве. «Для российских зрителей это означает простой доступ к главному спортивному событию года и связь с международным спортом, частью которого была и остается наша страна», — отметил министр.
Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Приглашения на Игры получили российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Еще десятки отечественных спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций и возможность квалифицироваться на Игры.
В последний раз официальная трансляция Олимпиады в России была в 2022 году. В 2023 году пресс-служба МОК сообщила, что Россия и Беларусь не включены в число европейских вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год.