Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России официально покажут Олимпийские игры-2026

Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил о покупке онлайн-кинотеатром Okko прав на показ Олимпийских игр-2026, которые стартуют 6 февраля в Италии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев рассказал, где в России будет транслироваться зимняя Олимпиада-2026.

«В России покажут зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии, их можно будет посмотреть в Okko — одном из крупнейших стриминговых сервисов стране. Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи, на любом устройстве», — заявил Дегтярев.

На Okko, по словам Дегтярева, будут доступны церемонии открытия и закрытия Олимпиады, а также все спортивные соревнования, включая финальные этапы. Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи на любом устройстве. «Для российских зрителей это означает простой доступ к главному спортивному событию года и связь с международным спортом, частью которого была и остается наша страна», — отметил министр.

Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Приглашения на Игры получили российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Еще десятки отечественных спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций и возможность квалифицироваться на Игры.

В последний раз официальная трансляция Олимпиады в России была в 2022 году. В 2023 году пресс-служба МОК сообщила, что Россия и Беларусь не включены в число европейских вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше