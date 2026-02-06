Ричмонд
Макрон пропустит открытие ОИ-2026 в Италии

В Елисейском дворце объяснили его отсутствие насыщенным графиком президента Франции.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет присутствовать на открытии зимних Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщает газета Ouest-France со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным источника, французский лидер пропустит мероприятие из-за насыщенного графика, а не из-за того, что ему пришлось бы находиться на трибунах рядом с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, как ранее писали СМИ.

Ранее радиостанция Radio-1 со ссылкой на французские источники сообщила, что возможное отсутствие Макрона на церемонии открытия зимней Олимпиады в Милане может объясняться тем, что он не захочет оказаться на одной трибуне с Вэнсом. Газета La Repubblica уточняла, что на трибунах для почетных гостей представителей стран рассаживают в алфавитном порядке, а два последних места в каждом ряду отводятся странам, принимающим следующие зимние Олимпийские игры. В 2030 году это будет Франция, а в 2034 году — США. Также, как утверждает радио, у Макрона якобы не сложились отношения и с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 6 февраля на футбольном стадионе «Сан-Сиро». Начало — в 23 часа по московскому времени.