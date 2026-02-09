Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение России

Итальянский сенатор партии «Лига» Мануэл Вескови заявил, что спортсмены не должны подвергаться отстранению по политическим мотивам. Таким образом он прокомментировал нежопуск российских атлетом до Олимпиады в Милане и Кортине со своим флагом и гимном.
«Неучастие россиян в Олимпийских играх под национальным флагом? Я верю, что есть сферы, и спорт, безусловно, одна из них, где это момент единства, не имеющий ничего общего с войной. Поэтому я считаю неразумными и ошибочными какое-либо отстранения. Культура и спорт не должны терпеть лишения из-за войн и политики, атлеты и артисты не должны последствия из-за политической ситуации», — цитирует Вескови РИА Новости.
Напомним, всего 13 россиян выступают на Олимпиаде в Италии. Ранее, на Играх-2024 15 россиян выступили в статусе нейтральных атлетов. В командные соревнования до сих пор не допустили спортсменов из России и Беларуси.