Эксперт: ждать быстрой и полной отмены всех ограничений для российских спортсменов наивно

При этом на вопрос о сроках полноценного возвращения представителей России в большой спорт ответа нет даже в самом МОК.
Напомним, что ранее был дан «зеленый свет» на участие спортсменов-юниоров из России и Беларуси в возрасте до 18 лет под национальными флагами и с гимнами. На сегодняшний день этим рекомендациям МОК последовали международные федерации по ряду видов спорта, включая плавание, волейбол, борьбу, тяжелую атлетику, фехтование, шахматы, конный спорт, дзюдо, современное пятиборье и др.
Что это означает для российских спортсменов, и можно ли ожидать снятия санкций в скором времени? Ситуацию комментирует Вита Козлова, мастер спорта по выездке, спортивный менеджер, сооснователь международного конноспортивного бренда Pradar Group:
"Решение международных спортивных федераций допустить российских и белорусских спортсменов младше 18 лет к соревнованиям под национальным флагом — это значимый, но не определяющий шаг в сложном процессе возвращения российского спорта на глобальную арену.
Текущие решения по юниорам — скорее точечные меры, чем системные послабления. Юниорский спорт менее политизирован, и именно это позволяет сейчас смягчить ограничения.
Скорее всего, общий принцип «нейтральности» для взрослых спортсменов сохранится как минимум до Олимпийских игр — 2028. Ожидать быстрого и полного снятия всех ограничений наивно. Будет происходить медленное, поэтапное возвращение по видам спорта, где российское влияние традиционно велико.
Тем не менее, возможность использовать национальную атрибутику и выступать за Россию крайне важна для молодых атлетов, в частности в конном спорте. Она поможет замедлить «утечку» за рубеж молодых перспективных спортсменов, которые ради карьеры вынуждены менять спортивное гражданство. И повышает шансы сохранить следующее поколение чемпионов у нас в стране.
Кроме того, разрешая молодым российским атлетам (и всадникам, в частности) выступать под флагом своей страны, международные спортивные организации де-факто инвестируют в будущую конкурентоспособность тех видов спорта, где российские спортсмены традиционно сильны.
Здесь важно понимать принцип конкурентного баланса: спортивным организациям для развития жизненно важна оппозиция. Они стремятся повышать уровень неопределенности результатов спортивных событий, чтобы обеспечивать неугасающий интерес болельщиков, а следовательно, и зрелищность".