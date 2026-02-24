Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Паралимпиаде‑2026 россияне поборются за 18 комплектов медалей

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что российские спортсмены поборются за 18 комплектов медалей на Паралимпийских играх 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее Павел Рожков сообщил, что шестеро российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпийские игры‑2026 и смогут принять участие в соревнованиях.

«ПКР после получения двусторонних приглашений подал спортивные заявки российских спортсменов на Паралимпиаду в Италии. Горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина примут участие в пяти дисциплинах — суперкомбинации, скоростном спуске, гигантском слаломе, слаломе и супергиганте. Иван Голубков и Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным будут бороться за медали в спринте и гонках на 10 и 20 километров. Сноубордисты Дмитрий Фадеев и Шеббо Монзер Филипп, которые выступают в одном классе, поведут борьбу в слаломе и сноуборд‑кроссе. На сегодня получается, что спортсмены Паралимпийской делегации России будут бороться за 18 комплектов медалей. Также мы заявили Голубкова и Багиян на смешанную эстафету, решение по участию в ней будет принято позже», — приводит слова Рожкова «Матч ТВ».

Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.