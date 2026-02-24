На Паралимпиаде‑2026 россияне поборются за 18 комплектов медалей

«ПКР после получения двусторонних приглашений подал спортивные заявки российских спортсменов на Паралимпиаду в Италии. Горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина примут участие в пяти дисциплинах — суперкомбинации, скоростном спуске, гигантском слаломе, слаломе и супергиганте. Иван Голубков и Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным будут бороться за медали в спринте и гонках на 10 и 20 километров. Сноубордисты Дмитрий Фадеев и Шеббо Монзер Филипп, которые выступают в одном классе, поведут борьбу в слаломе и сноуборд‑кроссе. На сегодня получается, что спортсмены Паралимпийской делегации России будут бороться за 18 комплектов медалей. Также мы заявили Голубкова и Багиян на смешанную эстафету, решение по участию в ней будет принято позже», — приводит слова Рожкова «Матч ТВ».