Финляндия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады

Российские и белорусские спортсмены будут выступать на Паралимпиаде под национальными флагами и с государственными гимнами. Председатель Паралимпийского комитета Финляндии Сари Раутио заявила, что спортсмены страны не примут участия в церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии из-за снятия ограничений с россиян.