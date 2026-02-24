Ричмонд
Финляндия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады

Сборная Финляндии не примет участия в открытии Паралимпийских игр в Италии. Об этом заявила председатель Паралимпийского комитета Финляндии Сари Раутио.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба IPC

Российские и белорусские спортсмены будут выступать на Паралимпиаде под национальными флагами и с государственными гимнами. Председатель Паралимпийского комитета Финляндии Сари Раутио заявила, что спортсмены страны не примут участия в церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии из-за снятия ограничений с россиян.

«Мы решили, что пропуск церемонии открытия — самое малое, что мы можем сделать, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и украинскими спортсменами», — цитирует слова Раутио ТАСС со ссылкой на Yle.

Ранее о намерении бойкотировать церемонию открытия также заявили делегации пяти стран: Украины, Чехии, Литвы, Польши и Эстонии.

Двусторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 года получили шесть россиян. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что российские спортсмены поборются за 18 комплектов медалей на Паралимпийских играх 2026 года.

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.