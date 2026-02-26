Министр спорта Украины отказался обвинять Россию в провале на ОИ

«Украина завершила зимние Олимпийские игры 2026 года без медалей. Это болезненный, но честный сигнал, что старая система управления спортом себя окончательно исчерпала. Мы могли бы во всем обвинить российскую агрессию и сказать, что без нее мы бы показали лучший результат. Но давайте откровенно — насколько бы лучшим был этот результат? На Олимпиаде 2022 года Украина завоевала одно серебро.



Наши климатические условия объективно влияют на возможности подготовки спортсменов по зимним видам спорта, да и инфраструктура требует системного обновления. Но несмотря на чрезвычайно сложные условия, наши атлеты показали достойные результаты. И я благодарен каждому и каждой из них за достойное представление Украины на этой Олимпиаде.



Отдельного внимания заслуживают выступления представителей санного спорта. Смешанная командная эстафета: сборная Украины заняла 6-е место — это лучший результат в истории украинского санного спорта на Олимпийских играх в этой дисциплине. А шлем памяти Владислава Гераскевича напомнил всему миру, какую цену мы платим за желание жить в мире. Наши атлеты большие молодцы и они боролись до конца. У них есть большой потенциал. Но для медалей нужна система, которая будет воспитывать медалистов.



В странах, которые стабильно выигрывают медали на Олимпийских играх, спорт — это привычка большинства людей. В Норвегии, победительнице нынешней Олимпиады, 60% населения регулярно занимается спортом. Во Франции — 71%, в Германии — 63%, в Великобритании — 70% людей регулярно занимаются спортом. У нас же около 15%. Среди детей показатель еще меньше.



Чтобы исправить ситуацию, нам надо переходить к европейской модели спорта, и первый шаг к этому — новый рамочный закон “О спорте”, который мы уже обсуждаем с экспертным сообществом. Новая система поможет увеличить долю людей, которые регулярно занимаются спортом, с 15% до 40%. Также она создаст основу, чтобы в Украине работали более 20 000 спортивных клубов. Тогда у нас будет широкая база здоровых детей и молодежи. Тогда топ-20 станет нормой. А медали — закономерностью», — сказал Бедный.