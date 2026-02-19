Ричмонд
Никита Филиппов принес России первую медаль Олимпиады-2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро в финальном забеге спринта на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

В финальном забеге он показал время 2 минуты 35,55 секунды. Чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль, бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме.

Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Спринт, мужчины. Финал

  1. Ориоль Кардона Коль (Испания) — 2.34,03
  2. Никита Филиппов (Россия) +1,52
  3. Тибо Ансельме (Франция) +2,31
  4. Арно Лита (Швейцария) +3,04
  5. От Феррер (Испания) +20,42
  6. Йон Кистлер (Швейцария) +23,84

Филиппов стал первым российским спортсменом, который сумел завоевать медаль на Олимпийских играх в Италии. На пути к серебру 23-летний спортсмен провел три забега, в каждом из которых финишировал на второй позиции.

Ски-альпинизм впервые в истории включен в программу зимних Олимпийских игр. Всего в этом виде спорта будут разыграны три комплекта медалей.

Никита Филиппов является 23-кратным чемпионом России. В январе 2026 года он стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира во французском Куршевеле.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.

