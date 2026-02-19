Никита Филиппов принес России первую медаль Олимпиады-2026

В финальном забеге он показал время 2 минуты 35,55 секунды. Чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль, бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме.
Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Спринт, мужчины. Финал
- Ориоль Кардона Коль (Испания) — 2.34,03
- Никита Филиппов (Россия) +1,52
- Тибо Ансельме (Франция) +2,31
- Арно Лита (Швейцария) +3,04
- От Феррер (Испания) +20,42
- Йон Кистлер (Швейцария) +23,84
Филиппов стал первым российским спортсменом, который сумел завоевать медаль на Олимпийских играх в Италии. На пути к серебру 23-летний спортсмен провел три забега, в каждом из которых финишировал на второй позиции.
Ски-альпинизм впервые в истории включен в программу зимних Олимпийских игр. Всего в этом виде спорта будут разыграны три комплекта медалей.
Никита Филиппов является 23-кратным чемпионом России. В январе 2026 года он стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира во французском Куршевеле.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.