Паралимпийские игры-2026 не будут транслировать в России

Как сообщил источник «Матч ТВ», Международный Паралимпийский комитет (МПК) сообщил о решении оргкомитета Игр не реализовывать медиаправа на показ в России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба IPC

Олимпийские игры-2026 в России официально транслировал онлайн-кинотеатр Okko. Однако о показе Паралимпийских игр платформа до сих пор не делала никаких заявлений.

Паралимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина д’Ампеццо. На них будут разыграны 79 комплектов наград в шести видах спорта, а российские атлеты смогут выступать с флагом и гимном.

Сборную России будут представлять Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина (горные лыжи), Иван Голубков и Анастасия Багиян (лыжные гонки), Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер (парасноуборд).