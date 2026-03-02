Паралимпийские игры-2026 не будут транслировать в России

Олимпийские игры-2026 в России официально транслировал онлайн-кинотеатр Okko. Однако о показе Паралимпийских игр платформа до сих пор не делала никаких заявлений.
Паралимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина д’Ампеццо. На них будут разыграны 79 комплектов наград в шести видах спорта, а российские атлеты смогут выступать с флагом и гимном.
Сборную России будут представлять Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина (горные лыжи), Иван Голубков и Анастасия Багиян (лыжные гонки), Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер (парасноуборд).