Дегтярев: ОКР станет учредителем газеты «Советский спорт»

По словам министра спорта и главы ОКР Михаила Дегтярева, стороны сейчас оформляют сделку. Вся редакция газеты вместе с руководством перейдут в ОКР.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Олимпийский комитет России (ОКР) станет учредителем газеты «Советский спорт». Об этом сообщил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев во время церемонии «Энергия побед — 2025» в музее спорта РФ.

«Акционеры и владелец газеты принял решение о ликвидации печатного издания. ОКР принял решение стать учредителем “Советского спорта”, забрать весь коллектив. Мы в стадии оформления сделки», — рассказал Дегтярев.

Министр добавил, что вся редакция газеты вместе с руководством переходят в ОКР. Кроме того, ОКР на 50 лет получает право на товарный знак «Советский спорт».

Газета была основана в 1922 году, до 1946-го она называлась «Красный спорт». С 1960-го по 1990 год в качестве приложения к газете издавался еженедельный журнал «Футбол». С 1999 года «Футбол» также выходил под эгидой «Советского спорта».

В конце февраля главный редактор «Советского спорта» Сергей Бреговский заявил, что печатная версия издания останется, но изменит свой формат. Отмечалось, что было принято решение «заменить ежедневный формат на более качественное, с точки зрения и контента, и визуала, и печати издание, которое будет больше отвечать современным тенденциям». С 2023 года владельцами газеты являются Сусанна Микаэлян и Евгений Филиппов.