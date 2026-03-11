Дегтярев: ОКР станет учредителем газеты «Советский спорт»

В конце февраля главный редактор «Советского спорта» Сергей Бреговский заявил, что печатная версия издания останется, но изменит свой формат. Отмечалось, что было принято решение «заменить ежедневный формат на более качественное, с точки зрения и контента, и визуала, и печати издание, которое будет больше отвечать современным тенденциям». С 2023 года владельцами газеты являются Сусанна Микаэлян и Евгений Филиппов.