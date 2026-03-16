В сборной России обвинили WADA в легализации допинга

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам обвинил WADA в легализации допинга для спортсменов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допускает использование допинга норвежскими спортсменами под видом терапевтических разрешений, сообщает РИА Новости Спорт.

«Тот же Клебо, придя в сборную, не был астматиком. Но потом ему сразу сделали терапевтические исключения. И если бы это не помогало спортивным результатам, не было бы смысла их оформлять. Я давно говорил, что WADA превратилось не в запретительную систему, а в разрешительную: когда через терапевтические разрешения фактически разрешают применение допинговых препаратов», — заявил Бородавко.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях, при этом международные спортивные федерации сами решают, какие состязания считать юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. На Олимпийских играх 2026 года 13 российских спортсменов выступили в нейтральном статусе, а единственную медаль команде принес ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро.

В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
