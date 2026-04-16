Журова предупредила МОК о последствиях в случае недопуска россиян

16 апреля глава МОК Кирсти Ковентри обратилась к участникам спортивного форума Европейского союза, проходящего на Кипре, и призвала организацию поддержать политический нейтралитет МОК и Олимпийских игр, а также уважать автономию спорта, позволить всем спортсменам вне зависимости от их гражданства свободно соревноваться. МОК в настоящее время рекомендует допускать российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова уверена, что МОК необходимо вернуть спортсменов из России к международным стартам.
«Если Ковентри не хочет хаоса и хочет заниматься развитием олимпийского движения, то МОК надо вернуть российских спортсменов с флагом и гимном и четко сказать, что в дальнейшем нейтральный статус возможен только при вмешательстве правительств в дела национальных олимпийских комитетов. Что, кстати, происходит в прибалтийских странах, где принимают законы о запрете соревноваться с россиянами. По меркам МОК их надо дисквалифицировать, но этого не происходит. Поэтому Ковентри и призывает надавить на те страны, где принимают такие законы. В Хартии написано, что Олимпийские игры — соревнования спортсменов, а не стран. Иначе получится, что сама глава МОК свой основополагающий документ и нарушает», — приводит слова Журовой РИА Новости.
«Какие-то страны могут не захотеть видеть у себя спортсменов из США или Израиля, например. Ковентри здесь важно быть последовательной, иначе в спорте будет царить хаос. Некоторые федерации, например Международный союз биатлонистов, отказываются допускать россиян в нейтральном статусе, ссылаясь на свои регламенты, где нет такого понятия. А какие-то решения по нейтральным статусам регулярно обжалует та же Украина. Поэтому возвращать российских спортсменов надо именно с флагом и гимном», — добавила олимпийская чемпионка.