Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журова предупредила МОК о последствиях в случае недопуска россиян

Светлана Журова считает, что МОК, чтобы закрыть тему бойкотов в спорте, надо вернуть спортсменов из РФ к участию в международных турнирах в полноценном статусе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

16 апреля глава МОК Кирсти Ковентри обратилась к участникам спортивного форума Европейского союза, проходящего на Кипре, и призвала организацию поддержать политический нейтралитет МОК и Олимпийских игр, а также уважать автономию спорта, позволить всем спортсменам вне зависимости от их гражданства свободно соревноваться. МОК в настоящее время рекомендует допускать российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова уверена, что МОК необходимо вернуть спортсменов из России к международным стартам.

«Если Ковентри не хочет хаоса и хочет заниматься развитием олимпийского движения, то МОК надо вернуть российских спортсменов с флагом и гимном и четко сказать, что в дальнейшем нейтральный статус возможен только при вмешательстве правительств в дела национальных олимпийских комитетов. Что, кстати, происходит в прибалтийских странах, где принимают законы о запрете соревноваться с россиянами. По меркам МОК их надо дисквалифицировать, но этого не происходит. Поэтому Ковентри и призывает надавить на те страны, где принимают такие законы. В Хартии написано, что Олимпийские игры — соревнования спортсменов, а не стран. Иначе получится, что сама глава МОК свой основополагающий документ и нарушает», — приводит слова Журовой РИА Новости.

«Какие-то страны могут не захотеть видеть у себя спортсменов из США или Израиля, например. Ковентри здесь важно быть последовательной, иначе в спорте будет царить хаос. Некоторые федерации, например Международный союз биатлонистов, отказываются допускать россиян в нейтральном статусе, ссылаясь на свои регламенты, где нет такого понятия. А какие-то решения по нейтральным статусам регулярно обжалует та же Украина. Поэтому возвращать российских спортсменов надо именно с флагом и гимном», — добавила олимпийская чемпионка.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше