Роднина заявила, что Россия выступит на ОИ-2028 в полном составе

Ирина Роднина считает, что сегодняшнюю новость о возвращении российских боксеров на международную арену можно считать сигналом скорого возвращения на международную арену атлетов из других видов спорта.
«Возвращение российских боксеров — хорошая новость. Процесс возвращения идет. Есть много причин, почему ситуация начала меняться. Сейчас явно решается вопрос по летним видам спорта. До летней Олимпиады осталось не так много времени. Все эти действия, думаю, делаются сейчас, чтобы мы выступали в полном составе на Олимпиаде 2028 года», — цитирует Роднину Metaratings.ru.
Летние Олимпийские игры 2028 года планируется провести в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.
Ирина Роднина стала самой успешной и результативной фигуристкой в истории парного катания: трехкратной олимпийской чемпионкой (1972, 1976, 1980), десятикратной (1969—1978) чемпионкой мира, одиннадцатикратной (1969—1978, 1980) чемпионкой Европы и шестикратной (1970—1971, 1973—1975, 1977) чемпионкой СССР, в 1969—1980 годах не проиграв ни одного соревнования, в которых она участвовала с партнерами.