Латвия отказалась от бойкота соревнований с участием россиян

В документе отмечается, что ЛОК не поддерживает решения Международного олимпийского комитета (МОК) и международных федераций, допускающие к стартам спортсменов из «государств-агрессоров». По мнению комитета, возвращение таких атлетов в спорт является преждевременным и нарушает олимпийские принципы, служа интересам «мягкой силы» этих стран.
При этом в ЛОК признали, что пассивная самоизоляция и бойкоты зачастую играют на руку «государствам-агрессорам» и лишают латвийских спортсменов возможности конкурировать на международной арене. Новая стратегия предполагает проактивную и прагматичную политику, направленную на поддержку атлетов и контроль за соблюдением критериев нейтральности.
Утвержденная модель действий включает четыре основных направления:
— поддержка и солидарность с Украиной;
— активная позиция и прямая конкуренция с атлетами из «государств-агрессоров» за медали и квоты;
— дифференцированный подход по возрастам (строгая дистанция во взрослом спорте и использование детско-юношеских соревнований для дерадикализации);
— единая коммуникация на основе международного права, с возложением ответственности за политические заявления на руководителей спортивных организаций.
Для спортсменов при контакте с индивидуальными нейтральными атлетами разработаны практические рекомендации:
— соблюдение регламента по минимуму, необходимому для предотвращения дисквалификации;
— физическая дистанция во время награждения, отказ от совместных фото, видео и интервью;
— невступление в дискуссии в социальных сетях и отсутствие реакции на контент от спортсменов из «государств-агрессоров»;
— немедленное информирование организаторов о нарушениях критериев нейтрального статуса.
Как сообщается на официальном сайте ЛОК, документ является динамичным и адаптируемым. Он может дополняться и изменяться в зависимости от международной обстановки для защиты национальных интересов Латвии.