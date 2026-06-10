Закон о флаге РФ на спортивных площадках утвержден Госдумой

Законопроект был внесен группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой.
«Законопроектом предлагается установить, что Государственный флаг Российской Федерации должен быть вывешен постоянно на объектах спорта, находящихся в государственной собственности, а также во время проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований», — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что на протяжении длительного времени государственные символы России подвергаются дискриминации на международной спортивной арене.
«Установление Государственного флага РФ на зданиях организаций, являющихся субъектами физической культуры и спорта, и на спортивных сооружениях является одной из мер, направленных на снижение негативного эффекта от недружественной политики в отношении фундаментальных ценностей российского общества и укрепление принципов гражданского единства и российской самобытности», — говорится в документе, размещенном на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
В феврале 2022 года ряд международных спортивных федераций ввела запрет на участие российских спортсменов в турнирах под их эгидой — решение было принято на фоне ситуации на Украине. Позднее часть атлетов получила возможность выступать в нейтральном статусе: при таком формате участия спортсмены допускались к соревнованиям, но без демонстрации национального флага и исполнения гимна.