Закон о флаге РФ на спортивных площадках утвержден Госдумой

«Законопроектом предлагается установить, что Государственный флаг Российской Федерации должен быть вывешен постоянно на объектах спорта, находящихся в государственной собственности, а также во время проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований», — говорится в пояснительной записке.



Отмечается, что на протяжении длительного времени государственные символы России подвергаются дискриминации на международной спортивной арене.



«Установление Государственного флага РФ на зданиях организаций, являющихся субъектами физической культуры и спорта, и на спортивных сооружениях является одной из мер, направленных на снижение негативного эффекта от недружественной политики в отношении фундаментальных ценностей российского общества и укрепление принципов гражданского единства и российской самобытности», — говорится в документе, размещенном на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.