В МОК готовы выплачивать по 10 тысяч долларов участникам ОИ

Международный олимпийский комитет утвердил гранты по $10 тыс. для участников Олимпийских игр. Об этом сообщил глава комиссии спортсменов МОК Пау Газоль.
«Я горд объявить о новом гранте для олимпийцев. Начиная с зимней Олимпиады 2026 года каждый спортсмен, участвовавший в Играх, может подать заявку на грант в размере 10 тысяч долларов. Это не призовые. Это желание отметить вклад спортсменов, их жертвы и стремление к результату», — сказал Газоль в ходе сессии МОК, которая проходит в швейцарской Лозанне
Как уточняется в заявлении организации, для получения выплаты спортсменам необходимо будет подать заявку. Претендовать на грант смогут только атлеты, которые не нарушали антидопинговые правила, кодекс этики МОК, условия участия в Олимпиаде, а также положения Олимпийской хартии.
В МОК сейчас разрабатывают механизм подачи заявлений. Планируется, что прием заявок от участников зимних Олимпийских игр 2026 года начнется до конца года, а первые выплаты будут произведены в 2027-м.