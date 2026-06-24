В МОК готовы выплачивать по 10 тысяч долларов участникам ОИ

Как уточняется в заявлении организации, для получения выплаты спортсменам необходимо будет подать заявку. Претендовать на грант смогут только атлеты, которые не нарушали антидопинговые правила, кодекс этики МОК, условия участия в Олимпиаде, а также положения Олимпийской хартии.



В МОК сейчас разрабатывают механизм подачи заявлений. Планируется, что прием заявок от участников зимних Олимпийских игр 2026 года начнется до конца года, а первые выплаты будут произведены в 2027-м.