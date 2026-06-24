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В МОК готовы выплачивать по 10 тысяч долларов участникам ОИ

Глава комиссии спортсменов МОК сообщил о новом гранте для олимпийцев.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Международный олимпийский комитет утвердил гранты по $10 тыс. для участников Олимпийских игр. Об этом сообщил глава комиссии спортсменов МОК Пау Газоль.

«Я горд объявить о новом гранте для олимпийцев. Начиная с зимней Олимпиады 2026 года каждый спортсмен, участвовавший в Играх, может подать заявку на грант в размере 10 тысяч долларов. Это не призовые. Это желание отметить вклад спортсменов, их жертвы и стремление к результату», — сказал Газоль в ходе сессии МОК, которая проходит в швейцарской Лозанне 24—25 июня.

Как уточняется в заявлении организации, для получения выплаты спортсменам необходимо будет подать заявку. Претендовать на грант смогут только атлеты, которые не нарушали антидопинговые правила, кодекс этики МОК, условия участия в Олимпиаде, а также положения Олимпийской хартии.

В МОК сейчас разрабатывают механизм подачи заявлений. Планируется, что прием заявок от участников зимних Олимпийских игр 2026 года начнется до конца года, а первые выплаты будут произведены в 2027-м.

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