День в истории: 23 июля 2021 года открылись Олимпийские игры в Токио

Игры в Токио стали особенными не только из-за переноса на год, но и из-за беспрецедентных условий проведения. Церемония открытия прошла в атмосфере строгих санитарных мер, без массовой поддержки болельщиков, которая обычно сопровождает Олимпиаду. При этом организаторы сделали акцент на надежде и преодолении, пытаясь показать, что спорт способен объединять даже в сложный период.