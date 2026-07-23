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День в истории: 23 июля 2021 года открылись Олимпийские игры в Токио

23 июля 2021 года в Токио состоялась церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр. Торжества прошли на Национальном стадионе японской столицы и официально начались в 20:00 по местному времени.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Церемония получила название «Движение вперед» и стала символом возвращения олимпийского движения в условиях пандемии.

Олимпиаду открыл император Японии Нарухито. Олимпийский огонь на стадионе зажгла японская теннисистка Наоми Осака, вторая ракетка мира. На церемонии присутствовали около 950 официальных лиц, включая глав государств и международных организаций, но зрителей на трибуны не пустили из-за ограничений, связанных с COVID-19.

Игры в Токио стали особенными не только из-за переноса на год, но и из-за беспрецедентных условий проведения. Церемония открытия прошла в атмосфере строгих санитарных мер, без массовой поддержки болельщиков, которая обычно сопровождает Олимпиаду. При этом организаторы сделали акцент на надежде и преодолении, пытаясь показать, что спорт способен объединять даже в сложный период.

В Токио приехали более 11 тысяч спортсменов из 207 стран. На Играх разыгрывались 339 комплектов наград в 33 видах спорта, а в программу добавили пять новых дисциплин, включая каратэ, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Церемония 2021 года вошла в историю как одна из самых необычных и эмоционально напряженных церемоний открытия в новейшее время.