День в истории: 26 июля 2024 года открылись Олимпийские игры в Париже

Парад спортсменов прошел по реке на лодках: делегации двигались по шестикилометровому маршруту от Аустерлицкого моста к Трокадеро, проезжая мимо самых известных достопримечательностей французской столицы. По данным источников, за действом наблюдали около 300 тысяч зрителей, а сама церемония длилась почти четыре часа.
Олимпийские игры были официально открыты президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Олимпийский огонь зажгли дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек, получившие факел от 100-летнего Шарля Косте, олимпийского чемпиона 1948 года.
Церемония открытия получила и яркую художественную кульминацию: в финале выступила Селин Дион, исполнившая песню Эдит Пиаф Hymne a l'amour. Организаторы сделали ставку на масштаб, символику и городской формат, а сам Париж на несколько часов превратился в огромную арену Олимпиады.
Игры в Париже продлились с 26 июля по 11 августа 2024 года, а в их программе было разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.