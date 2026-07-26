День в истории: 26 июля 2024 года открылись Олимпийские игры в Париже

Парад спортсменов прошел по реке на лодках: делегации двигались по шестикилометровому маршруту от Аустерлицкого моста к Трокадеро, проезжая мимо самых известных достопримечательностей французской столицы. По данным источников, за действом наблюдали около 300 тысяч зрителей, а сама церемония длилась почти четыре часа.