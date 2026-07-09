В CAS подтвердили получение иска от ВФЛА на World Athletics

«Абсолютно правильное решение. Хотелось бы верить, что это на что-то повлияет. Думаю, CAS будет на нашей стороне, а его вердикты федерации должны исполнять в любом случае. Особенно на фоне уже принятых решений по другим международным федерациям. Хоть они и говорят, что это не прецедентное право и каждый случай рассматривается отдельно, поводы для нашего восстановления есть. Единственное, за что они могут зацепиться, — это допинг. В целом больше ограничений, которые можно было бы к нам применять, нет», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».