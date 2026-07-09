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В CAS подтвердили получение иска от ВФЛА на World Athletics

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил иск Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

3 июля Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций оставил санкции в силе, отметив, что продолжает изучать возможные варианты допуска спортсменов к соревнованиям под своей эгидой. После чего ВФЛА сообщила о подаче иска в CAS, оспаривая решение World Athletics сохранить отстранение российских и белорусских легкоатлетов.

«CAS подтверждает получение запроса об арбитраже между ВФЛА и World Athletics. На данный момент CAS не будет давать дальнейших комментариев», — передает слова пресс-службы Спортивного арбитражного суда ТАСС.

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала шаг федерации обратиться в суд абсолютно правильным.

«Абсолютно правильное решение. Хотелось бы верить, что это на что-то повлияет. Думаю, CAS будет на нашей стороне, а его вердикты федерации должны исполнять в любом случае. Особенно на фоне уже принятых решений по другим международным федерациям. Хоть они и говорят, что это не прецедентное право и каждый случай рассматривается отдельно, поводы для нашего восстановления есть. Единственное, за что они могут зацепиться, — это допинг. В целом больше ограничений, которые можно было бы к нам применять, нет», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».