«На очереди Германия». Министр Дегтярев пригрозил Европе судом

«Впереди много работы. Некоторые федерации будут упираться, с ними вопросы будем решать в суде. Часть федераций будет находиться под давлением европейцев. Часть стран препятствует проведению соревнований, в основном Прибалтика, Польша, Германия. Все они постепенно будут лишены права проведения международных соревнований. Позиция европейцев в МОК вызывает только сожаление и раздражение. Они полностью оторвались от реальности. Европейцы думали, что они мейнстрим, но они не мейнстрим, они становятся маргиналами международного спортивного движения», — сказал Дегтярев журналистам.