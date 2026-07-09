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«На очереди Германия». Министр Дегтярев пригрозил Европе судом

Михаил Дегтярев заявил, что Россия будет через суд добиваться допуска к соревнованиям в видах спорта, чьи федерации будут препятствовать возвращению россиян.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

7 июля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого, в частности, Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) и Международный союз биатлонистов заявили, что не собираются пересматривать отстранение россиян.

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев считает, что некоторые федерации будут упираться, и в этом случае вопросы будут решаться в суде.

«Впереди много работы. Некоторые федерации будут упираться, с ними вопросы будем решать в суде. Часть федераций будет находиться под давлением европейцев. Часть стран препятствует проведению соревнований, в основном Прибалтика, Польша, Германия. Все они постепенно будут лишены права проведения международных соревнований. Позиция европейцев в МОК вызывает только сожаление и раздражение. Они полностью оторвались от реальности. Европейцы думали, что они мейнстрим, но они не мейнстрим, они становятся маргиналами международного спортивного движения», — сказал Дегтярев журналистам.

Ранее Эстонию лишили чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия и чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа принимать россиян.

«Эстонию уже лишили двух чемпионатов, Польшу лишили, на очереди Германия — у них будут сюрпризы. Они благодаря своей волюнтаристской позиции будут лишаться международных стартов. Мы над этим работаем, и не только мы, а все здравомыслящие страны», — подчеркнул Дегтярев.

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