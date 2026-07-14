Смирнов: США заинтересованы в сборной России на ОИ-2028

Почетный президент Олимпийского комитета России и бывший вице-президент МОК Виталий Смирнов заявил, что США как организатор Олимпиады 2028 года заинтересованы в участии полноценной российской команды. Об этом он сказал РИА Новости.
«Я надеюсь, что мы будем выступать под нашим флагом полной командой, потому что американцы заинтересованы в успехе Олимпийских игр, а значит, в участии полноценной команды. У нас есть виды спорта, которые невероятно популярны в Соединенных Штатах. Взять ту же гимнастику, вольную борьбу, все игровые виды спорта, где мы представлены на очень высоком уровне. Поэтому американцы, конечно, должны тоже быть вместе с нами в этом вопросе», — сказал Смирнов.
7 июля Международный олимпийский комитет временно восстановил статус ОКР и отменил прежние рекомендации международным федерациям об ограничениях в отношении российских спортсменов. При этом формат участия сборной России и вопрос использования национальной символики непосредственно на Олимпиаде-2028 пока окончательно не определены.
Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года. Город примет Олимпиаду в третий раз после соревнований 1932 и 1984 годов.